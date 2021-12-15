Валентина Матвиенко одобрила строительство современного онкоцентра в Нижегородской области

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко одобрила проект строительства современного онкоцентра в Нижегородской области. Она отметила, что регион остро нуждается в таком центре.

– Насколько мне известно, среди основных причин смертности в регионе – онкология и болезни системы кровообращения, – сказала председатель. – Мы обязательно включим рекомендации по софинансированию строительства онкоцентра в наше итоговое постановление. Мы полностью поддерживаем нижегородцев в этом вопросе.

Ранее замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов обращался в Совет Федерации с просьбой поддержать проект онкоцентра.

– Этот вопрос очень важен для нас. Онкологические заболевания по-прежнему остаются в числе основных причин смертности не только в России, но и во всём мире, – подтвердил министр.

А также подчеркнул, что нижегородский Минздрав оснащает и дооснащает клиники региона современным высокотехнологичным оборудованием. В том числе открываются центры амбулаторной онкологической помощи.

– Но чтобы успешно двигаться вперёд, этих мер недостаточно. Нужен современный онкоцентр, отвечающий абсолютно всем требованиям времени, – заключил Мелик-Гусейнов.