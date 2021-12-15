В начале 2022 года специальная комиссия оценит состояние кинотеатра «Родина». ФОТО: Администрация Дзержинска.

В начале 2022 года специальная комиссия оценит состояние кинотеатра «Родина». Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков, отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии с жителями.

- Мы уже три года занимаемся изъятием этого объекта. В 2019 году подписано мировое соглашение, которое собственник не выполнил. Сейчас идет расторжение этого соглашения. Задействованы правоохранительные органы, занимаемся этим вопросом практически в ежедневном режиме, - отметил Иван Носков.

По словам мэра, в начале года планируется провести дополнительное обследование здания, вернуть объект в муниципальную собственность, а затем можно будет думать о восстановлении.

Отметим, что сейчас в здании отключены коммуникации, частично обрушилась кровля, разрушена декоративная лепнина, отсутствуют окна. Несущие стены здания покрылись грибком, в них заметны трещины.

Напомним, сегодня в Дзержинске прошла прямая линия главы Дзержинска Ивана Носкова