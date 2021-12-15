Свыше 110 тысяч новых рабочих мест появится в Нижегородской области благодаря проектам развития региона

Свыше 110 тысяч новых рабочих мест появится в Нижегородской области благодаря реализации проектов по развитию региона. На заседании Совета Федерации о них рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин также участвовал в заседании.

– Мы претендуем на лидерство по ряду направлений: от информационных до атомных технологий, – заявил Глеб Никитин. – Несмотря на сложный для всего мира период, в последние годы регион укрепляет позиции по экономическим показателям и, что самое важное, по уровню и качеству жизни.

Ожидается 6,5% прироста экономики за 2021 год.

– Во многом это связано с огромной работой по улучшению инвестиционного климата – за три года мы поднялись с 64 места на 6-е в Национальном рейтинге инвестклимата субъектов РФ, – добавил нижегородский губернатор.

Основные проекты развития региона, представленные Глебом Никитиным: создание ИНТЦ "Квантовая долина", одобренного Правительством России в ноябре, создание IT-квартала и IT-кампуса и транспортная реформа, предполагающая комплексное обновление городского электротранспорта и строительство четырёх станций метрополитена.

– Свою поддержку проекту выразило более 50 компаний, которые готовы локализовать на базе ИНТЦ собственные высокотехнологичные инициативы и стать "якорными" резидентами, – подчеркнул губернатор.

Более 10 тысяч новых рабочих мест будет создано в сфере IT.