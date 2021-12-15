Более 30 новогодних трамваев выйдут на маршруты Нижнего Новгорода

Всего планируется оформить в новогоднем стиле более 30 вагонов. Фото: Инстаграм Юрия Шалабаева.

Первые трамваи, украшенные гирляндами, вышли сегодня, 15 декабря, на маршруты Нижнего Новгорода. Всего планируется оформить в новогоднем стиле более 30 вагонов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

- Первым в линию вышла СМЕ 2676/2609, работающая на 6 и 7 трамвайных маршрутах, - уточнил мэр.

Безусловно, что трамваи, подсвеченные тысячами огней, могут создать новогоднее настроение не только у пассажиров, но и у тех, кто горожан, кто просто встретит их на пути.

В прошлом году особое внимание, как взрослых, так и юных нижегородцев привлекал трамвай с наружной световой иллюминацией по всему вагону, за управлением которого следил Дед Мороз. Внутри вагона всё было украшено игрушками и мишурой, а из динамиков раздавились песни.

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