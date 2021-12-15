Завершился прием работ на городской конкурс ёлочных игрушек

В Дзержинске подошел к концу прием авторских работ на традиционный городской конкурс «Нарядим самую большую ёлку вместе». Всего на конкурс было заявлено 260 новогодних елочных игрушек от 62-х учреждений образования.

«Мы проводим этот творческий конкурс накануне новогодних праздников не первый год и не перестаем удивляться фантазии детей и их родителей. Многие елочные украшения изготовлены из подручных материалов, многие – с использованием различных техник декоративно-прикладного творчества. Хочется внимательно рассмотреть и изучить каждую игрушку. Благодарю за участие и ответственный подход всех ребят, и до встречи у ёлки, на которой совсем скоро мы увидим ваши работы!» - сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

Напомним, конкурс «Нарядим самую большую ёлку вместе» проходил в трех номинациях: «Символ года», «Новогодний шар» и «Новогодняя игрушка». Среди детских работ – яркие шары диаметром более 25 см, домики, сказочные персонажи, колокольчики и целые композиции.

В настоящее время все игрушки находятся во Дворце детского творчества, а совсем скоро лучшие из них мы сможем увидеть на новогодней елке в Центральном парке культуры и отдыха. Там же после 20 декабря будут подведены итоги конкурса и награждены победители и призеры в каждой номинации.