В Дзержинске на центральной площади зажглась праздничная иллюминация

На площади Дзержинского завершилась работа по монтажу подсветки на деревьях. Впервые площадь подсвечена по всему периметру 50 новогодними гирляндами. В каждом пятилучевом спайдере с длиной луча 20 метров загорелось 1500 огоньков. Специальная уличная подсветка способна стабильно работать в сложных погодных условиях.

Напомним, в этом году к существующей иллюминации в Дзержинске добавятся новые световые конструкции. Подсветка украсит Центральный парк культуры и отдыха, будет подсвечен фонтан на Торговой площади. Столь масштабная иллюминация на более чем 77 тысяч огней делается в Дзержинске к Новому году впервые.