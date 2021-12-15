В Дзержинске талантливой молодежи вручили ежегодную муниципальную премию

14 декабря во Дворце культуры химиков в Дзержинске прошла традиционная церемония вручения муниципальной премии для талантливой молодежи. Ежегодно на нее претендуют те, кто в течение всего года активно включался в жизнь города и смог достичь значительных успехов в своей деятельности. В церемонии принял участие глава города Дзержинска Иван Носков.

«В этом году мы вручаем премию уже в восьмой раз, и с каждым годом количество претендентов увеличивается. Это говорит о том, что талантливой молодежи в нашем городе становится все больше. Очень приятно видеть сегодня такое количество молодых активных ребят, которые, несмотря на возраст, уже многого добились. Вы хотите не только развиваться сами, но и делать жизнь в своем городе интереснее, помогать тем, кто в этом нуждается, достигать успехов в творчестве и науке. Поздравляю вас с такой важной победой и желаю успехов в будущем! Развивайтесь, реализуйте свои проекты, обещаю вам свою поддержку!» - сказал Иван Носков.

Всего в 2021 году в конкурсном отборе приняли участие 68 человек. Самое большое количество заявок было подано по номинации «Профессиональное мастерство» (16 заявок), чуть меньше – по номинации «Творчество» (13 заявок). Третье место по количеству кандидатов поделили номинации «Любительский спорт и популяризация ЗОЖ» и «Наука и инновации» (по 11 заявок в каждой). Также было подано 9 заявок по номинации «Социально значимая и общественная деятельность» и 8 заявок по «Волонтерской деятельности».

Из 68 человек лишь 20 были признаны лауреатами и получили премию в размере 12 тысяч рублей, а также дипломы, памятные статуэтки и сувениры. Общий фонд премии в этом году составил 240 тысяч рублей.

Одним из лауреатов в номинации «Волонтерская деятельность» стала ученица 10 класса школы № 27, воспитанница Эколого-биологического центра Алина Русакова – победитель двух сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена» в номинации «Делай добро», волонтер экологических мероприятий «С днём рождения, Дендрарий» и «Кедры России», а также международного проекта «Танцуй ради жизни». «Мне нравится принимать участие в жизни города, знакомиться с новыми людьми и находить среди них единомышленников. Нравится открывать для себя новые конкурсы и проекты и, конечно, побеждать. Премия – это хороший подарок перед Новым годом и подтверждение того, что я все делаю правильно!» - поделилась она.

В номинации «Профессиональное мастерство» одним из лауреатов стал учитель физической культуры школы № 71 Александр Марич. В уходящем году он стал победителем городских соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021», областной и городской профсоюзной Спартакиады-2021 всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни», а также всероссийского проекта «Северная ходьба – здоровье работающих». Ученики Александра Васильевича также регулярно становятся победителями и призерами соревнований городского и регионального уровней.

В экспертный совет по конкурсному отбору кандидатов вошли представители администрации города Дзержинска, депутаты городской Думы, представители Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, общественные деятели и др.

Полный список лауреатов премии «Талантливая молодежь 2021»:

Номинация «Социально значимая и общественная деятельность»:

— Софья Петровская;

— Любовь Романова;

— Полина Мазур.

Номинация «Волонтерская деятельность»:

— Полина Ткаченко;

— Алина Русакова.

Номинация «Наука и инновации»:

— Ильдар Арифуллин;

— София Тарасова;

— Дарья Лунина.

Номинация «Творчество»:

— Александрина Голодяева;

— Софья Махлеева;

— Дарья Романова;

— Ольга Гарнова.

Номинация «Любительский спорт и популяризация здорового образа жизни»:

— Ольга Кулясова;

— Анастасия Леонтьева;

— Евгений Юрасов.

Номинация «Профессиональное мастерство»:

— Олеся Вайцицкая;

— Оксана Аржакова;

— Светлана Кузина;

— Александр Марич;

— Кирилл Теселкин.

Прямая трансляция торжественной церемонии была организована на Youtube-канале и в официальной группе администрации города Дзержинска ВКонтакте. В настоящее время полная запись доступна по ссылке.