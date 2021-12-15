Здание старой купеческой больницы снесли в Канавинском районе

Здание на улице Советской Канавинского района, принадлежащее купеческой больнице в 19 веке, снесли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Facebook нижегородца Антона Тюмкова, который поделился этими сведениями с места, где раньше стояло аварийное здание.

Градозащитники выступали против сноса постройки из-за её ценности. Руководитель нижегородского министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Марина Ракова предлагала повременить со сносом здания.

Заместитель главы Канавинского района Александр Вовненко выступил за снос аварийной постройки, поскольку она представляет опасность.

Аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по сносу провели в ноябре, начальная цена контракта составила 8,5 миллиона рублей. Подрядчик занимается сносом не только самого здания поликлиники, но и нежилых гаражей, лабораторий и других сооружений.