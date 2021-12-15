В Дзержинске откроется Резиденция Деда Мороза

18 декабря в 12:30 Дзержинский театр кукол приглашает юных дзержинцев и их родителей на ежегодный предновогодний праздник в Центральном парке культуры и отдыха «К нам приехал Дед Мороз!».

Гостей праздника ждет музыкально-танцевальная программа от артистов театра кукол, эффектное появление главных героев – Деда Мороза и Снегурочки и, конечно, дружный хоровод со сказочными персонажами. В театре Дед Мороз останется до 9 января и все это время будет ждать мальчишек и девчонок в гости в своей Резиденции.

Также, начиная с 25 декабря и до 9 января, Дед Мороз и Снегурочка будут встречаться с ребятами перед каждым спектаклем. Для детей и их родителей они приготовили много сюрпризов, шуток и поздравлений и готовы подарить каждому свое новогоднее настроение.

Билеты на спектакли и в Резиденцию Деда Мороза можно купить в кассе театра (телефон 8 (8313) 26-68-79) или онлайн на сайте театра кукол. Вход на спектакли для родителей возможен только при предъявлении QR-кода (действует при наличии паспорта) или Мультипасса. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски). До встречи!