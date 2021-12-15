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Общество15 декабря 2021 14:17

Самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажира сняли с рейса и отправили в больницу
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Самолет, совершивший вылет из Екатеринбурга в Москву, вынуждено посадили в Нижнем Новгороде 15 декабря. Причиной срочного приземления стало плохое самочувствие пассажира, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе международного аэропорта имени Чкалова.

Врачей на борту не оказалось, поэтому командир воздушного судна принял решение запросить экстренную посадку в ближайшем аэропорту, то есть нижегородском.

Как только самолет приземлился в аэропорту, пассажира на скорой помощи госпитализировали в больницу. Через какое-то время после вынужденной посадки лайнер возобновил полет и, в конце концов, добрался в пункт назначения.

Напомним, чтов конце ноября в аэропорту Нижнего Новгорода приземлялся ещё один самолёт, вот только причиной для его экстренной посадки полсужили роды на борту. Роженицу и малыша доставили в областной перинатальный центр, где стало известно, что ребёнок родился весом 3 килограмма 450 грамм и находится в хорошем состоянии.

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