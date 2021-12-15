42 тысячи рублей требует от жителей Кузнечихи застройщик "Макдоналдса"

42 тысячи рублей требует взыскать с жителей микрорайона Кузнечиха застройщик "Макдоналдса" на аллее Памяти и Славы по улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде. Эти деньги составляют сумму судебных издержек. Ранее местные жители, не желающие появления ресторана быстрого питания по указанному адресу, обратились в суд, но проиграли дело. Одна из соистцов рассказала об этом GiperNN.

Летом прошлого года женщина и ещё 20 нижегородцев подали коллективный иск в отношении министерства строительства Нижегородской области и городской администрации за неправомерную выдачу разрешения на строительство и нарушение процедуры общественных слушаний соответственно. Сначала застройщик ООО "Фуд Бизнес" не фигурировал в судебном деле.

По словам истцов, учителя школы №49, которые не живут в Кузнечихе, почему-то принимали участие в публичных слушаниях. А местные жители вовлечены не были. Но суд не удовлетворил требования нижегородцев.

ООО "Фуд Бизнес" привлекли к судебному разбирательству как заинтересованное лицо. Теперь застройщик требует, чтобы ему возместили убытки. Заседание по его иску пройдёт 12 января 2022 года.