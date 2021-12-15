Трое человек насмерть отравились спиртным в Нижегородской области

99 отравлений спиртосодержащей продукцией зафиксировано в Нижегородской области за 9 месяцев текущего года. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по надзору за гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро в ходе пресс-тура 15 декабря.

По ее словам, 3 таких случая закончились летально. Однако, отравившиеся не обязательно употребляли легальный алкоголь.

- Речь идет именно о спиртосодержащей продукции. Это не обязательно алкоголь, а может быть, в том числе, вещество неизвестного происхождения, - подчеркнула она.

Между тем, в регионе активно проверяют алкогольную продукцию на соответствие техническим регламентам. Из 736 исследованных проб ни одна не показала нарушения технологии изготовления.