59-летняя нижегородка зарезала знакомого пенсионера, который её домогался. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело на 59-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом своего знакомого, а тот впоследствии скончался. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Кровавая драма разыгралась утром 11 декабря в одном из домов на улице Кологривской в частном секторе Приокского района, где обвиняемая находилась в гостях у своего давнего знакомого. В какой-то момент между ней и 60-летним мужчиной вспыхнула ссора, и она ударила его ножом. Пенсионер был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

На допросе женщина не отрицала своей вины и рассказала следователям, что пустила в ход нож только потому, что знакомый её якобы домогался. Правда это или нет, предстоит установить следствию. В ближайшее время в отношении обвиняемой будет избрана мера пресечения.