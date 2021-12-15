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Происшествия15 декабря 2021 13:05

59-летняя нижегородка зарезала знакомого пенсионера, который её домогался

Мужчина скончался в больнице
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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59-летняя нижегородка зарезала знакомого пенсионера, который её домогался.

59-летняя нижегородка зарезала знакомого пенсионера, который её домогался.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело на 59-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом своего знакомого, а тот впоследствии скончался. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Кровавая драма разыгралась утром 11 декабря в одном из домов на улице Кологривской в частном секторе Приокского района, где обвиняемая находилась в гостях у своего давнего знакомого. В какой-то момент между ней и 60-летним мужчиной вспыхнула ссора, и она ударила его ножом. Пенсионер был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

На допросе женщина не отрицала своей вины и рассказала следователям, что пустила в ход нож только потому, что знакомый её якобы домогался. Правда это или нет, предстоит установить следствию. В ближайшее время в отношении обвиняемой будет избрана мера пресечения.