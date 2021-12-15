Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря. Речь идёт об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова (между стадионом и Дворцом спорта имени Коноваленко). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 14:00 до 22:00 16 и 17 декабря.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.