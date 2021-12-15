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Общество15 декабря 2021 11:39

Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря

Водителей призывают быть внимательнее
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 17 декабря. Речь идёт об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова (между стадионом и Дворцом спорта имени Коноваленко). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 14:00 до 22:00 16 и 17 декабря.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.