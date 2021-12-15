МЧС проверяет сообщение о заложенных бомбах в нижегородском метро

Анонимные сообщения о бомбах, заложенных на всех станция нижегородского метрополитена, поступили в ГУ МЧС России по региону сегодня, 15 декабря, в 11:16. Как сообщили очевидцы, возле каждой станции метро в городе они заметили пожарные машины. В ведомстве прокомментировали, что в настоящий момент информация о заложенных взрывных устройствах проверяется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ревнивый муж расстрелял жену из "травмата" и попытался покончить с собой в Нижнем Новгороде
За жизнь пострадавшей борются врачи (подробнее)
"КАМАЗ" насмерть сбил мужчину на подъезде к Нижнему Новгороду
Страшная авария произошла вечером 13 декабря (подробнее)