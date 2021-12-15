МЧС проверяет сообщение о заложенных бомбах в нижегородском метро

Анонимные сообщения о бомбах, заложенных на всех станция нижегородского метрополитена, поступили в ГУ МЧС России по региону сегодня, 15 декабря, в 11:16. Как сообщили очевидцы, возле каждой станции метро в городе они заметили пожарные машины. В ведомстве прокомментировали, что в настоящий момент информация о заложенных взрывных устройствах проверяется.

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