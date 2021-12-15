Нижегородский приют для животных «Верные друзья» получил помощь

5 декабря, в Международный день добровольцев, волонтёры АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели акцию по оказанию помощи приюту для животных «Верные друзья» в г. Нижнем Новгороде. Цель акции – привлечь внимание к проблемам бездомных животных, а также поддержать гуманитарные организации, ведущие деятельность на добровольных и общественных началах.

60 молодых специалистов аппарата управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» и Центра промышленной автоматизации собрали денежные средства и закупили 300 кг. сухого корма, а также крупу, растительное масло, макаронные изделия необходимые для приготовления еды для животных. Кроме того, добровольцы предприятия передали сотрудникам приюта средства для уборки и дезинфекции помещений.

Приют для бездомных животных «Верные друзья» является одной из крупнейших нижегородских некоммерческих благотворительных организаций, которая занимается содержанием беспризорных животных, их лечением, вакцинацией, стерилизацией и поиском хозяев. В настоящее время в приюте находятся 73 собаки и 23 кошки.

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках благотворительной деятельности оказывает поддержку, в том числе выделяет финансирование, общеобразовательным учреждениям, ветеранским, спортивным организациям, детским садам, а также предприятиям обеспечения жизнедеятельности в регионах расположения производственных объектов предприятия.

В 2021г, в рамках благотворительной акции «45 добрый дел», приуроченной к 45-летию предприятия, была проведена масштабная кампания по реализации благотворительных и волонтёрских проектов в регионах присутствия общества. В мероприятиях приняли участие свыше 1000 работников аппарата управления, а также филиалов предприятия.

По итогам акции сотрудниками предприятия были собраны денежные средства, которые в последующем были направлены на приобретение развивающих игрушек, бытовой техники, спортинвентаря, продовольственных товаров и продуктовых наборов для детей оставшихся без попечения родителей, многодетных и малообеспеченных семей, пенсионеров и ветеранов войны. Всего помощь получили более 500 человек.