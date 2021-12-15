28 направлений полётов доступны нижегородцам в новогодние каникулы

28 направлений полётов будут доступны нижегородцам в грядущие новогодние каникулы – с 30 декабря по 9 января. Их выполнят 11 авиакомпаний, о чём сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Итак, 17 прямых регулярных рейсов будут внутрироссийскими: Волгоград, Астрахань, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Мурманск, Минеральные Воды, Пермь, Новый Уренгой, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи, Саратов и Уфа.

Другие 11 направлений – международные: Баку, Куляб, Анталья, Ереван, Стамбул, Ош, Фергана, Ургенч, Хургада, Шарм-эль-Шэйх и Худжанд.

В пресс-службе воздушной гавани Нижнего Новгорода также отметили, что рейсы в Москву будут выполнять четыре авиакомпании до 15 раз в день. А в Санкт-Петербург – две авиакомпании до пяти раз в день.

Последний вылет в столицу в 2021 году совершит авиакомпании S7 в 21:15.