Введённый из-за аварийного дома режим ЧС отменили в Нижегородском районе

Режим ЧС, введённый ранее на территории Нижегородского района Нижнего Новгорода из-за аварийного здания, отменили вчера, 14 декабря. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте мэрии города.

Напомним, режим ЧС ввели 5 августа текущего года: тогда мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал документ, предписывающий Минимущества региона установить круглосуточный контроль за состоянием нежилого дома на Нижневолжской набережной, огородить его территорию, а также оперативно организовать и выполнить ликвидацию аварийного состояния постройки.

Контроль за исполнением требований постановления был возложен на первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.