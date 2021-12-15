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Общество15 декабря 2021 7:15

Введённый из-за аварийного дома режим ЧС отменили в Нижегородском районе

Постановление об этом подписал Юрий Шалабаев
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Режим ЧС, введённый ранее на территории Нижегородского района Нижнего Новгорода из-за аварийного здания, отменили вчера, 14 декабря. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте мэрии города.

Напомним, режим ЧС ввели 5 августа текущего года: тогда мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал документ, предписывающий Минимущества региона установить круглосуточный контроль за состоянием нежилого дома на Нижневолжской набережной, огородить его территорию, а также оперативно организовать и выполнить ликвидацию аварийного состояния постройки.

Контроль за исполнением требований постановления был возложен на первого заместителя главы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина.