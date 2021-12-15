Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 15 декабря

Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 15 декабря. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Канавинский район:

С 09:00 до 18:00 свет отключен в домах № 4, 6, 8 по улице Карла Маркса.

Нижегородский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет в домах 250, 146, 146а по улице Максима Горького.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.