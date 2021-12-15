Ксения Собчак заступилась за новогодний парад в Нижнем Новгороде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за новогодний парад, который прошел в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. После мероприятия в соцсетях появились сообщения недовольных нижегородцев, которые сетовали, что музыкальное сопровождение для шествия состояло из зарубежных композиций.

- Музыка вся забугорная! У нас что, нет наших новогодних песен? – вопрошают нижегородцы.

В ответ всем недовольным Ксения Собчак с сарказмом написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня», что, мол, вам не угодишь.

-. Казалось бы, всё хорошо, всё отлично, праздник для детей и взрослых. Однако в комментариях люди возмущаются, что музыка на мероприятии была "забугорная": должна быть наша, а не эти ваши "джинглбенцы". Всё не так, всё не то, - высказалась телеведущая.

Напомним, парад сказочных героев в Нижнем Новгороде состоялся 11 декабря. Он открыл фестиваль «Новогодняя столица России».