Нижний Новгород может стать центром туристического маршрута «Большая Волга»

Нижний Новгород может стать центром туристического кластера «Большая Волга». Масштабный проект Ростуризма планируется реализовать по аналогии с «Золотым кольцом», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Этот вопрос обсуждался в Совете Федерации в рамках Дней Нижегородской области, которые проходят с 13 до 15 декабря. Заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова выразила уверенность, что Нижний Новгород, который стоит на слиянии двух рек, не до конца использует свой водный потенциал.

- Мы видим Нижний Новгород не просто как еще один город в маршруте туристов, а как лидера крупнейшего туристического макрорегионального кластера «Большая Волга», - подчеркнула она.

Для Нижнего Новгорода в первую очередь это означает развитие инфраструктуры, связанной с речными перевозками, а также повышение туристического потока.

Губернатор Глеб Никитин поставил цель увеличить круизный турпоток к 2024 года до 137 тысяч человек, но для этого необходимо модернизировать причальные стенки не только в Нижнем Новгороде, но и связанных с ним водными путями ближайших городах: на Бору, в Городце, Чкаловске, Дзержинске и Балахне. Вероятно, этим будут заниматься в ближайшие годы.