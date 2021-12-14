Дзержинская Гимназия № 38 вошла в число лучших школ Нижегородской области

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало седьмой ежегодный рейтинг лучших школ России, федеральных округов и субъектов РФ. По результатам исследования, Гимназия №38 города Дзержинска вошла в число лучших школ региона по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны.

«Стабильно высокие результаты на экзаменах и поступление в лучшие вузы области и страны, пожалуй, лучше всего говорят об уровне подготовки в гимназии. 12-е место в рейтинге лучших школ региона – это хороший результат и общая заслуга педагогов и выпускников, ныне студентов самых престижных высших учебных заведений России. Поздравляю и желаю новых успехов: педагогам – в работе, а выпускникам Гимназии – в учебе. И не забывайте навещать своих учителей!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По словам и.о. директора Гимназии № 38 Екатерины Щепиной, всего в 2021 году Гимназия выпустила 56 одиннадцатиклассников. «5 наших ребят поступили в Высшую школу экономики в Москве, еще 8 человек – в филиал этого престижного вуза в Нижнем Новгороде. Также в лидерах среди наших выпускников остается ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Приволжский исследовательский медицинский университет и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, которые широко известны в стране как мощные базы подготовки квалифицированных кадров, - рассказала она. – Мы рады за наших ребят, стараемся поддерживать с ними связь, следим за их успехами и, конечно, всегда ждем их в гости».

Гимназия показывает стабильно высокие результаты на экзаменах и поступление в лучшие вузы области и страны

В уходящем году выпускники Гимназии также поступили в Санкт-Петербургский государственный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный институт и Московский авиационный институт.

Кроме этого, работу педагогического коллектива Гимназии в течение года высоко оценил Российский Совет олимпиад школьников. За подготовку победителей и призеров олимпиад школьников из перечня Министерства науки и высшего образования РФ коллективу объявлена благодарность за подписью ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего. В 2020-2021 году 16 учеников Гимназии стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, более 20 человек заняли призовые места в Плехановской олимпиаде школьников, Всероссийской экономической олимпиаде школьников имени Н.Д. Кондратьева, Межрегиональной олимпиаде школьников «Будущие исследователи – будущее науки», Евразийской лингвистической олимпиаде и др.