8 миллиардов рублей выделят Нижегородской области на строительство ледовой арены

Из федерального бюджета в 2022-2024 году Нижегородской области будет выделено 8 миллиардов рублей на строительство ледовой арены на Стрелке. Новый комплекс сможет вместить до 12 тысяч зрителей.

Общая стоимость строительства оценивалась в 11 миллиардов рублей. При этом 24% всех затрат должен понести областной бюджет, - сообщает «Коммерсант-Приволжье» со ссылкой на директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Александра Рослякова. - 5 миллиардов рублей регион получит на строительство в 2022 году, еще 2 миллиарда – в 2023 году. В 2024 году на строительство будет выделен 1 миллиард рублей.

По его словам, сейчас готовится соответствующее распоряжение, а со следующего года – начнется финансирование строительства.