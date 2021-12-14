110 человек было эвакуировано из загоревшейся гостиницы «Абсолют» в Нижнем Новгороде

Серьезный пожар произошел вечером 14 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгороде – здесь произошел пожар в гостиничном комплексе «Абсолют». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 16:49 14 декабря, - говорится в сообщении. – Пожар вспыхнул по адресу улица Федосеенко, 60. К тому моменту как на место происшествия приехали первые пожарные расчеты из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Детей среди них не было. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Как выяснилось, впоследствии пожар вспыхнул в помещении парильной бани-сауны на первом этаже здания. Всего в тушении пожара было задействовано 39 человек и 7 единиц техники.

- В настоящее время проводится проверка помещений, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - В ближайшее время ожидается полная ликвидация последствий пожара.