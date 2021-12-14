Первый Менделеевский класс Нижегородской области открылся в Дзержинске

14 декабря в Дзержинске состоялось официальное открытие профильного Менделеевского класса с углубленным изучением химии и математики. Он появился в школе № 27 в этом году и стал первым не только в Дзержинске, но и во всей Нижегородской области.

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова, глава города Дзержинска Иван Носков, а также представители РХТУ им. Д.И. Менделеева, корпорации «Росатом» и компании «Русатом Гринвей».

«Уверен, что положительный опыт Менделеевского класса со временем распространится на все школы Дзержинска и региона. Нашему городу особенно необходимы именно такие формы преподавания, ведь они помогают нам подготовить молодые кадры для работы на промышленных предприятиях, - сказал глава города Иван Носков. – Для ребят же основной плюс Менделеевских классов в том, что они получают возможность проверить полученные знания на практике. Еще один плюс – возможность принять участие в профильных олимпиадах и экологических поездках по стране, познакомиться с другими ребятами, подружиться. Всем желаю успехов, хороших оценок и интересных экспериментов!»

Сейчас в восьмом Менделеевском классе школы № 27 обучаются 18 человек. Помимо уроков в рамках основной программы обучения, «менделеевцы» занимаются с преподавателями Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, участвуют в вебинарах и профильных олимпиадах по химии и математике от ВУЗов, входящих в Консорциум «Передовые Эко Технологии», учатся проводить практические и лабораторные работы. Класс, где занимаются ребята, оснащен дополнительными дидактическими материалами и специальными наборами химической посуды и реактивов «Mendeleev Box».

«Будущее нашего университета мы видим в тесном взаимодействии со школами. Именно здесь – та база, тот резерв кадров, которые совсем скоро своими руками будут создавать новую экономику. И в наших интересах, чтобы эти кадры были высококвалифицированными и обладали качественной подготовкой, которая начнется уже со школьных лет. В своей совместной работе мы видим и промышленные предприятия, и другие университеты – в частности, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, у которого для этого есть все возможности», - поделился Игорь Ерёмин.

По словам директора школы № 27 Марины Толчиной, Менделеевский класс – это пример нового подхода к преподаванию химии в школе. «Нам важно, чтобы наши ученики не только хорошо разбирались в теоретической части предмета, но и включались в проектную, исследовательскую деятельность. Именно поэтому много лет мы стараемся сотрудничать с нашими промышленными предприятиями, приглашать специалистов на открытые уроки и классные часы, возить ребят на экскурсии по промышленным площадкам и т.д. С появлением Менделеевского класса это взаимодействие только укрепилось. Благодарим за поддержку наших начинаний компанию «Росатом» и главу Дзержинска и надеемся, что в скором времени наши «менделеевцы» проявят себя на уровне города», - сказала Марина Толчина.

Во время церемонии открытия Менделеевского класса директором школы № 27 Мариной Толчиной и проректором ГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» Игорем Ереминым было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя образовательными учреждениями.