9-летний Леша Харузин пропал в Нижнем Новгороде 14 декабря

В Нижнем Новгороде ищут попавшего 14 декабря 9-летнего Лешу Харузина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Ребенок ушел из школы № 118, расположенной на улице Народной, и пропал, - говорится в сообщении отряда. – До дома школьник так и не дошел.

Известно, что в момент исчезновения мальчик был одет в темно-зеленую куртку, черную шапку, темно-синие брюки и черные ботинки. На лбу у ребенка шрам.

Особые приметы: рост 160 сантиметров, русые волосы, зеленые глаза, ребенок имеет плотное телосложение.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в полицию.