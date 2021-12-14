Четыре нижегородца находятся в тяжелом состоянии из-за гриппа

Четыре человека находятся в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде в тяжелом состоянии из-за гриппа. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Виной всему грипп, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – Вирусологи и эпидемиологи отмечают, что в этом эпидсезоне грипп вернулся в наши широты. Важно пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее мы писали, что обсервационные боксы для зараженных штаммом «омикрон» открылись в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде.

- На сегодняшний день таких пациентов в Нижегородской области не выявлено, - заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Но в клинической инфекционной больнице № 2 открылись обсервационные боксы для пациентов, которые могут быть потенциально заражены новым штаммом «омикрон».