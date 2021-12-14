Продолжается голосование за место установки стелы «Дзержинск – город трудовой доблести»

На сайте дзержинск-за.рф продолжается голосование за место установки памятной стелы «Дзержинск – город трудовой доблести», стартовавшее 3 декабря. Жители могут выбрать один из семи вариантов:

1. При въезде в город (поворот с трассы М-7, у стелы «Дзержинск»);

2. Площадь Макарова;

3. Площадь Синявского (на пересечении улиц Урицкого и Октябрьской);

4. При въезде в город (Северные ворота, у въездного знака «Дзержинск»);

5. Окская набережная;

6. При въезде в город (Северные ворота, со стороны Зарёвской объездной);

7. Вместо бывшей трамвайной диспетчерской (ул. Красноармейская).

Напомним, данные общественные пространства были предложены для голосования жителями города в сентябре 2021 года и согласованы с главным архитектором города Дзержинска совместно с департаментом градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия и департаментом благоустройства и дорожного хозяйства как наиболее подходящие и удобные для установки стелы.

«Установка стелы «Город трудовой доблести» – это продолжение нашего с вами общего дела по присвоению Дзержинску почетного звания. Это не менее важный и ответственный этап, на котором решение принимают именно жители города. Сейчас голосование идет в хорошем темпе, но останавливаться нельзя: рассказывайте о нем родственникам, друзьям, призывайте участвовать родителей и детей. Во многом именно от исхода голосования зависит, в какой части города появится новый культурный объект, который будет напоминать нам о великом подвиге наших героических предков», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В настоящее время в голосовании приняли участие почти 2000 человек. Оставить свой голос за один из семи вариантов можно на сайте дзержинск-за.рф до 30 декабря включительно.

После завершения голосования организационным комитетом по присвоению Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» будет проведен конкурсный отбор макетов стелы «Город трудовой доблести» от профессиональных скульпторов.