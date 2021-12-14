Нижегородец продает свою картину с изображением стоп за 250 миллионов рублей. ФОТО: Avito

Нижегородец продает свою картину за 250 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений Avito.

- Картина называется Jesus on the water, - говорится в объявлении. – Ее размер составляет 60 на 50 сантиметров.

Описание картины звучит просто: Иисус стоящий на воде, вода под ногами превращается в вино. Свою картину художник оценил в 250 миллионов рублей.

Картина представляет собой холст с красной краской, на котором остались черные отпечатки стоп. Как сообщается, продавца зовут Артем. Однако с потенциальными покупателями общаться он не настроен – все его контакты скрыты.