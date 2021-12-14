Почти 934 миллиона рублей потратили в 2021 в Нижнем Новгороде на ремонт дорог

В 2021 году в Нижнем Новгороде было отремонтировано 30 участков автомобильных дорог. Еще один проект был авансирован, и он перейдет на 2022 год. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской думы 14 декабря.

- Объем средств, направленных на реализацию проекта в текущем году значительно превысил показатели двух предыдущих лет и составил 933,9 миллиона рублей, - отметил градоначальник. - Сейчас национальный проект «Безопасные качественные дороги» выполнен на 100%.

Еще 36,6 миллионов рублей выделено на реализацию программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

- Шесть светофорных объектов на Нижневолжской набережной в настоящее время модернизируются, - отметил Юрий Шалабаев. - Приёмка и оплата работ полностью завершится до конца года. 37 светофоров запроектированы с целью их модернизации в 2022 году. Сейчас разработанная проектно-сметная документация проходит экспертизу в Нижегородсмете.