Сергей Морозов: Благодаря ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода можно будет добраться менее чем за два часа

После строительства высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород добраться из одного города в другой можно будет менее чем за два часа. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

- Время в пути между центрами городов составит 1 час 46 минут, - рассказал Сергей Морозов. - Мы надеемся, что проект высокоскоростной железной магистрали будет иметь место и будет реализован. Тогда Нижний Новгород получит по факту три дополнительных станции высокоскоростной магистрали.

По словам чиновника, одна из станций будет сопряжена с Московским вокзалом Нижнего Новгорода.

- В результате от Курского вокзала из центра Москвы до Московского вокзала в Нижнем Новгороде будет 1 час 46 минут, - отметил Сергей Морозов. - Это в части инвестиционного развития, инвестиционной привлекательности города и региона кардинально поменяет отношение.