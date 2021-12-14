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Общество14 декабря 2021 11:16

Сергей Морозов: Благодаря ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода можно будет добраться менее чем за два часа

В соответствии с проектом, в Нижнем Новгороде будет создано несколько станций
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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После строительства высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород добраться из одного города в другой можно будет менее чем за два часа. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

- Время в пути между центрами городов составит 1 час 46 минут, - рассказал Сергей Морозов. - Мы надеемся, что проект высокоскоростной железной магистрали будет иметь место и будет реализован. Тогда Нижний Новгород получит по факту три дополнительных станции высокоскоростной магистрали.

По словам чиновника, одна из станций будет сопряжена с Московским вокзалом Нижнего Новгорода.

- В результате от Курского вокзала из центра Москвы до Московского вокзала в Нижнем Новгороде будет 1 час 46 минут, - отметил Сергей Морозов. - Это в части инвестиционного развития, инвестиционной привлекательности города и региона кардинально поменяет отношение.