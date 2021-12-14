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Общество14 декабря 2021 10:42

С 15 декабря по 10 февраля будет приостановлено движение на участке проспекта Ленина

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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С 15 декабря по 10 февраля в Нижнем Новгороде будет приостановлено движение транспорта на участке дороги возле дома № 32 по проспекту Ленина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На подъездах к этому участку будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку автомобилей, - говорится в сообщении департамента. – В связи с этим мы просим нижегородских автомобилистов быть предельно внимательными и следовать всем дорожным знакам.