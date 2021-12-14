Гордума утвердила бездефицитный бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год

Депутаты городской Думы утвердили бездефицитный бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год. Согласно проекту, его расходная и доходная части составляют 44,5 миллиардов рублей. Соответствующий документ был одобрен на заседании городской Думы 14 декабря.

- Из бюджетов разного уровня Нижнему Новгороду будут выделены межбюджетные трансферты в сумме 24 миллиарда 974 миллиона рублей. Это на 21% больше в сравнении с первоначальным проектом бюджета на 2021 год, - рассказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин. – При этом объем резервного фонда Нижнего Новгорода в следующем году составит 180 миллионов рублей.

При этом значительная часть средств в городском бюджете пойдет на социальные нужды. Расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и другие социальные направления составят 25,4 миллиарда рублей. Это составляет свыше 57% от всех расходов городского бюджета.