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Общество14 декабря 2021 9:52

С 4 января запрещается парковка на участке переулка Алексея Аристова

Ограничение будет введено на участке напротив дома № 35 по улице Краснозвездной
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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С 4 января 2022 года вводится запрет на остановку и парковку автомобилей на участке переулка Алексея Аристова. Речь идет об участке напротив дома № 35 по улице Краснозвездной. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Изменения в организации движения необходимы, чтобы обеспечить свободный проезд автомобилей на этом участке, - говорится в сообщении. – Все автомобили, стоящие возле запрещающего знака, переместят на охраняемую территорию. В связи с этими изменениями просим нижегородцев быть особенно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.