Вся жизнь Александра Ивановича Самарина связана с Вооруженными Силами

13 декабря глава города Дзержинска Иван Носков побывал в гостях у героя Великой Отечественной войны Александра Самарина. Он поздравил ветерана с днем рождения (в мае 2021 года Александру Ивановичу исполнился 101 год) и вручил ему медаль к 800-летию Нижнего Новгорода.

«В прошлом году из-за пандемии я не попал на столетний юбилей Александра Ивановича, успел только передать от губернатора наручные часы к юбилею Победы. Весь год жалел, что не пообщался с этим уникальным человеком, и вот, наконец, встретились. Было ощущение, что попал на небольшой семейный праздник – супруга ветерана угощала чаем с пирогами, а он сам – играл на гармошке и пел. Я вот думаю: 101 год – это ведь больше, чем две моих жизни…» - поделился Иван Носков.

Глава города Иван Носков вручил медаль к 800-летию Нижнего Новгорода ветерану Великой Отечественной войны

Когда началась война, Александр уже был курсантом Саратовского танкового училища. В числе лучших он был назначен не только помощником командира роты в составе танковой дивизии, но и командиром танка – одного из легендарных Т-34. И уже в первые месяцы войны получил тяжелое ранение и был признан ограниченно годным к службе. Но, тем не менее, вся жизнь Александра Ивановича связана с Вооруженными Силами: он прошел путь от лейтенанта до подполковника, был награждён орденами и медалями, а после отставки обучал юношей военному делу и готовил студентов к службе в Советской армии.

На память о себе и о встрече Александр Самарин сделал главе города Ивану Носкову ответный подарок и вручил ему часы. «Оказывается, Александр Иванович тоже ждал нашей встречи и заранее продумал, чем ответит на подарок к юбилею. Часы, конечно же, поставлю в кабинете. Как дань уважения всем нашим ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла. Если прочитаете, Александр Иванович, здоровья вам!» - написал Иван Носков на своей странице в социальной сети.