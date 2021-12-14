Вопросы развития северной ходьбы обсудили в Дзержинске

13 декабря Дзержинск посетила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призер Олимпийских Игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, а ныне член Общественного совета при Министерстве спорта РФ Ирина Слуцкая. В нашем городе она представила авторский проект «Северная ходьба – новый образ жизни», а также провела мастер-класс для студентов и руководителей спортивных учреждений.

«С северной ходьбой я познакомилась много лет назад, но, честно говоря, не думала, что когда-нибудь сама возьму палки в руки: казалось, что это слишком просто и не очень интересно. Правда, как-то взяла палочки, походила. А утром почувствовала боль в плечевом поясе. Специалисты данной дисциплины рассказали, что при такой ходьбе на 90% задействуется мышечный корсет – ни в одном виде спорта нет такой вовлеченности всех групп мышц при занятиях. Это меня и привлекло. К тому же, северная ходьба не имеет противопоказаний и доступна для любого возраста», - рассказала Ирина Слуцкая во время выступления.

Грантовый проект «Северная ходьба — новый образ жизни» считается самым масштабным корпоративным проектом по северной ходьбе, который проводится второй год подряд и объединяет уже более 50 регионов России. Его цель – с помощью северной ходьбы приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни. Организатором проекта является Добровольный Физкультурный союз, возглавляемый Ириной Слуцкой.

Ирина Слуцкая представила авторский проект «Северная ходьба – новый образ жизни»

Напомним, в рамках проектов Добровольного Физкультурного союза «Северная ходьба – новый образ жизни» и «Северная ходьба – здоровье работающих», посвященных северной ходьбе, в этом году в Дзержинске прошло несколько спортивных мероприятий. Участники могли ознакомиться с северной ходьбой и принять участие в мастер-классе по технике северной ходьбы от сертифицированного инструктора Добровольного Физкультурного союза, инструктора по северной ходьбе спортшколы «Магнитная стрелка» Анны Бондаренко, а также стать участниками соревнований на дистанции 2 км в лично-командном зачете.

«Северная ходьба последние годы набирает популярность в Дзержинске, причём не только у взрослого населения, но и у активных студентов, молодых мам, а также людей с малоподвижным образом жизни. Это достаточно безопасный и включающий работу большого количества мышц вид активности. При этом, как и в любом спорте, важны детали, и северной ходьбой надо заниматься с умом, получив необходимые навыки у профессионалов, - отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов. - Ирину Слуцкую мы все знаем как многократную чемпионку по фигурному катанию, и потому сегодня было особенно интересно поговорить не только о спорте высших достижений, но и о массовом спорте, разнообразности его проявлений».

В Дзержинске Ирина Слуцкая не только рассказала о своем проекте, но и провела мастер-класс для студентов и руководителей спортивных учреждений, рассказав о своей истории успеха и ответив на вопросы из зала. В первую очередь студентов интересовало, если ли у спортсменки кумир или ориентир в спортивном мире, чем она занимается в свободное время и что думает о современном поколении фигуристов. Кроме этого, во время круглого стола фигуристка обсудила с представителями власти и спортивной сферы города основные проблемы привлечения населения малых городов к занятиям массовым спортом и перспективы развития северной ходьбы в Дзержинске.

Вечером Ирина Слуцкая посетила лесной массив микрорайона Западный, где в сентябре 2021 года была открыта освещенная трасса общей протяженностью 2 км. Там по вечерам тренируются не только лыжники, но и любители скандинавской ходьбы. Все они смогли пообщаться и сфотографироваться с фигуристкой.