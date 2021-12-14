Видеосервис Wink дарит вам кино

Новая праздничная акция от видеосервиса Wink «Кино в подарок на Новый год!» поможет ярко, интересно и познавательно провести долгие зимние вечера. Для получения подарка надо просто продолжать заниматься любимым делом — смотреть кино и тогда за каждые три просмотренных фильма вам достанется еще один в подарок.

Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все любители хорошего кино - подарок полагается и тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, и тем, которые смотрят кино в подписках. Акция проходит с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года. Посмотрев не менее трех фильмов, вы получите подарочный сертификат на четвертую картину. Воспользоваться сертификатами можно с 1 числа следующего месяца. То есть за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы - с 1 января. Но торопиться не обязательно — новогоднее волшебство не закончится вместе с каникулами, так как сертификаты на подарок будут действовать целых шесть месяцев.

В поддержку акции «Кино в подарок на Новый год!» Wink запустил рекламную кампанию, в центре которой оказались уже известные зрителям герои — молодая пара влюбленных в кино и, конечно, главный новогодний персонаж. Уютно расположившись перед экраном, под мерцание новогодней елки пара смотрит один за другим три фильма и уже готова купить четвертый, но вдруг появляется уже довольно замерзший в ожидании этого момента Дед Мороз, чтобы вручить киноподарок мечты.

Полностью условия акции «Кино в подарок на Новый год!» доступны здесь.