АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало лучшим во всероссийском экологическом конкурсе

АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало лучшим во всероссийского экологическом конкурсе

АО «Транснефть-Верхняя Волга» стало лауреатом III Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр – Экология». Диплом конкурса вручен предприятию за проект по восстановлению популяции зубров в номинации «Лучший проект в сфере экологии, реализованный в рамках программ корпоративно-социальной ответственности».

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и правительством Владимирской области. Предприятие оказывает финансовую поддержку ФГБУ «Национальный парк «Мещера» с 2014 года. За этот период по настоящее время численность зубров в Муромском заказнике во Владимирской области выросла в три раза, с 47 до 120 особей, и достигла максимума, возможного для пребывания на территории заказника. В настоящее время одной из первоочередных задач является переселение молодых особей на новые территории, обеспеченные достаточной кормовой базой и надлежащей охраной.

Диплом лауреата вручен предприятию за проект по восстановлению популяции зубров

В декабре 2020 года 8 зубров были перевезены из Муромского заказника в Мордовский государственный природный заповедник, который также участвует в программе восстановления популяции. Еще 5 животных были доставлены в национальный парк Гусь-Хрустального района Владимирской области.

В 2019 году при поддержке АО «Транснефть-Верхняя Волга» ФГБУ «Национальный парк «Мещера» обустроило отловной вольер в Муромском заказнике, а также построило вольерный комплекс на территории национального парка в Гусь-Хрустальном районе. В текущем году территория стала не только местом разведения редких быков, но и туристическим местом с экскурсионными группами, пребывающими из всех регионов России.

Справочно:

Конкурс «Надежный партнер – Экология» проводится с 2019 года при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, Минстроя, Минпросвещения России и Правительства Москвы. Цель – содействие реализации Национального проекта «Экология» и популяризации наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик. В 2021 году в конкурсе приняли участие около 300 проектов из 50 регионов РФ. В финал вышли 60 лучших практик 2020 года. Награждение победителей прошло на площадке Совета Федерации в формате онлайн.

Государственный природный заказник «Муромский» во Владимирской области является особо охраняемой природной территорией федерального значения, охрану которой осуществляет ФГБУ «Национальный парк «Мещера». В ведении данного учреждения находятся два национальных парка - «Мещера» во Владимирской области и «Мещерский» в Рязанской области, созданные с целью сохранения природного и историко-культурного наследия Мещёрской низменности, а также два федеральных заказника – «Муромский» и «Клязьминский». Общая площадь всех территорий превышает 300 тыс. га. ПАО «Транснефть» в 2019 году было принято решение о выделении благотворительного пожертвования ФГБУ «НП «Мещера» в размере 4,3 млн рублей на реализацию программы по сохранению зубра.