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Общество14 декабря 2021 8:34

533 новых случая коронавируса выявили в Нижегородской области за сутки

Общее число зараженных с начала пандемии составило 222 617 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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За минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 222 617 человек. Такие данные опубликованы на сайте Стопкоронавирус.рф

По данным портала, за все время с начала пандемии в регионе выздоровели от коронавируса 193 806 человек. Еще 9 326 человек справиться с инфекцией не смогли и скончались.

Напомним, сейчас на территории Нижегородской области действуют многочисленные коронавирусные ограничения. В частности, введена система QR-кодов на территории торговых центров и большинства общественных мест. Сейчас уровень заболеваемости пошел на спад. Однако, по словам Давида Мелика-Гусейнова, пятая волна коронавируса придет в регион уже в середине января.