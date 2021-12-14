Обсервационные боксы для зараженных «омикроном» открылись в Нижнем Новгороде

Обсервационные боксы для зараженных штаммом «омикрон» открылись в инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде. Об этом на своей странице в Инстаграм заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- На сегодняшний день таких пациентов в Нижегородской области не выявлено, - заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Но в клинической инфекционной больнице № 2 открылись обсервационные боксы для пациентов, которые могут быть потенциально заражены новым штаммом «омикрон».

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 533 новых случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 222 617 человек.