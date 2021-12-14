Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 7:58

77 школ отремонтируют в Нижнем Новгороде до конца 2021 года

Все работы будут выполнены в соответствии с единым дизайн-проектом
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 77 школах Нижнего Новгорода до конца 2021 года будет проведен ремонт. Он будет выполнен в соответствии с единым дизайн-проектом. Все работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом на заседании городской Думы сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Одновременно с этим в нижегородских школах продолжается внедрение цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На эти цели из бюджета было выделено 65,7 миллионов рублей.

- Все работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены до конца 2021 года, - пообещал мэр Нижнего Новгорода.