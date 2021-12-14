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Общество14 декабря 2021 7:32

Четыре дополнительных поезда свяжут Нижний Новгород с Москвой и Казанью в новогодние праздники

Они будут курсировать с 23 декабря по 10 января
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В период новогодних праздников Федеральная пассажирская компания пустит 18 дополнительных поездов. Четыре из них свяжут Нижний Новгород с Москвой и Казанью. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

В частности, между Москвой и Казанью назначено пять дополнительных поездов - № 205/290, №289/290, №215/206, №274/273, №295/296. Дополнительные поезда №235/236, №247/248 и №251 свяжут Москву с Нижним Новгородом. Также Дополнительный поезд №151/152 назначен между Нижним Новгородом и Казанью.

Все поезда будут курсировать в период с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Более подробную информацию о стоимости билетов и расписании движения стоит уточнять на сайте компании и в кассах.