32 общественных пространства благоустроили в 2021 году в Нижнем Новгороде

В 2021 году в Нижнем Новгороде было благоустроено 32 общественных пространства и 52 двора. Все это было сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом на заседании городской думы сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра, 14 дворов было благоустроено за счет средств экономии по итогам конкурсных процедур. Всего же на реализацию этой программы из федерального бюджета было выделено 818 миллионов рублей.

- Местные жители приняли активное участие в выборе территорий благодаря участию в общественных слушаниях, - отметил Юрий Шалабаев. - Причем интерес граждан к данному проекту растет из года в год. Это отличный пример того, как инициатива администрации города находит полное поддержку у населения.

В ходе реализации этого проекта в городе были благоустроены территории воль озера Силикатного и озера по улице Пермякова, а также другие территории.