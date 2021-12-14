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Общество14 декабря 2021 6:56

10 детсадов на 2219 мест строили в Нижнем Новгороде в 2021 году

На реализацию этого проекта было выделено более 706 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В 2021 году в Нижнем Новгороде велось строительство 10 детских садов, рассчитанных на 2 219 мест. Это было сделано в рамках проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В общей сложности, на реализацию этого проекта из бюджета было выделено свыше 706 миллионов рублей. Об этом заседании городской думы сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Один детский сад, расположенный в Приокском районе и рассчитанный на 280 мест, был сдан уже в 2021 году.

- В этом году подрядчики столкнулись с дефицитом и удержанием ресурсов, - поделился Юрий Шалабаев. - Два-три месяца не было поставок. Благодаря совместным усилиям подрядчиков и администрации города отставание от графика удалось ликвидировать. При этом работы не останавливались.