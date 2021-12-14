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Здоровье14 декабря 2021 6:04

Мелик-Гусейнов: в Нижегородской области не выявлено больных со штаммом «омикрон»

Тем не менее, в одой из городских больниц подготовили специальные боксы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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В Нижегородской области не выявлено больных со штаммом «омикрон».

В Нижегородской области не выявлено больных со штаммом «омикрон».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области не выявлено заболевших коронавирусом, вызванных новым штаммом «омикрон». Об этом заявил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Однако, по его словам, в нижегородской инфекционной больнице №2 подготовили обсервационные боксы для пациентов, которые потенциально могут быть носителями этого штамма коронавируса.

Напомним, штамм «омикрон» был выявлен в ЮАР 9 ноября и пока еще слабо изучен. Однако ученые уже доказали, что «омикрон» имеет множество мутаций, что делает его менее уязвимым. Однако вирусологи пока опасаются давать какие-либо прогнозы относительно поведения этой разновидности коронавируса. Между тем «Омикрон» уже начал распространяться по всему земному шару, в том числе случаи заболевания былми зарегистрированы и в России.

13 декабря стало известно, что российское правительство подготовило план оперативного противодействия распространению нового штамма коронавирусной инфекции, названного "омикрон".