Депутаты поддержали корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год

Депутаты городской Думы на совместном заседании постоянных комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономике, промышленности и предпринимательству 13 декабря 2021 года одобрили внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год предлагается уменьшить на 67 млн руб.

Так, доходы и расходы предлагается сократить в части межбюджетных трансфертов из-за приведения бюджетных ассигнований к суммам заключенных контрактов.

Собственные доходы предлагается уменьшить в общей сумме на 54,2 млн руб., в том числе за счет недополучения запланированных доходов по дивидендам, договорам на развитие застроенных территорий и от уплаты административных штрафов.

Дополнительные средства из областного бюджета будут направлены на субвенции детским садам (79,1 млн руб.), проведение в Нижнем Новгороде мероприятий Новогодней столицы России (100 млн руб.), строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» (60 млн руб.).

Кроме того, на основании обращений депутатов средства резервного фонда в сумме 200 тысяч руб. будут выделены на поддержку социальной сферы города (учреждения культуры, образования) и ТОСов.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год составит 45 млрд 835,3 млн рублей, расходная – 47 млрд 808,7 млн рублей, дефицит – 1 млрд 973,4 млн рублей.

В плановых бюджетах на 2022–2023 годы за счет средств межбюджетных трансфертов около 5 млрд рублей будет направлено на строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Так, в бюджете на 2022 год на проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения под жилищное строительство в поселках Ольгино и Новинки предлагается запланировать 681,8 млн руб., на проектирование и строительство третьей очереди очистных сооружений водопроводной станции «Малиновая гряда» – 1,320 млрд руб. В бюджете на 2023 год на эти объекты предлагается предусмотреть 1,022 млрд руб. и 1,98 млрд руб. соответственно. Также на 2022 год запланированы 148,2 млн руб. на реализацию мероприятий в рамках продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман обратил внимание, что в 2021 году дополнительные доходы города в качестве компенсации за снос зеленых насаждений составили 26 млн рублей. «Я понимаю, что Бюджетный кодекс не требует прямого распределения этих средств на цели восстановления озеленения. Но то, что город остро нуждается в серьезных шагах по озеленению, на мой взгляд, бесспорно», – отметил депутат.

Вопрос о внесении изменений в бюджет Нижнего Новгорода будет рассматриваться городской Думой на очередном заседании 14 декабря 2021 года.