Празднование 60-летия нижегородского самбо прошло в Дзержинске

11 декабря в Дзержинске состоялся XXVI традиционный турнир по самбо памяти Владимира Куликова «VLADIMIR: Sambo. Champion’s battle», посвященный юбилею нижегородского самбо. Этот вид спорта появился в регионе в 1961 году в нашем городе благодаря тренеру Владимиру Волосову.

В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, глава города Дзержинска Иван Носков и депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

«Нижегородская область – спортивный регион. Более 45 процентов жителей в возрасте от 3 до 79 лет регулярно занимаются физической культурой и спортом. С каждым годом растет число поклонников различных видов спорта, в том числе и самбо. А Дзержинск в эти дни превратился в столицу мирового самбо, объединив на площадке ФОКа «Ока» сильнейших спортсменов, организаторов, судей, тренеров и болельщиков», - отметил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

По словам главы города Дзержинска Ивана Носкова, наш город не в первый раз принимает престижные спортивные соревнования и встречает лучших самбистов России и мира. «Принимать турниры такого уровня – почетная миссия для города и уникальная возможность для наших юных спортсменов, которые еще только начинают свой путь в самбо, пообщаться и получить мастер-класс у сильнейших спортсменов. Очень символично, что и юбилей этого вида единоборств мы отмечаем на дзержинской земле – это дань памяти Владимиру Волосову и Владимиру Куликову, а также всем, кто принес славу дзержинской школе самбо», - сказал Иван Носков.

В рамках мероприятий турнира для воспитанников дзержинских секций самбо мастер-классы провел первый российский чемпион мира по смешанным боевым искусствам, известный актер Олег Тактаров, шестикратный чемпион мира, двенадцатикратный обладатель Кубка Мира и пятикратный чемпион Европы Сергей Лоповок и чемпион мира по самбо Александр Дунаев. А уже вечером на ковре состоялось главное событие турнира – «Битва первых» по боевому и спортивному самбо, в которой приняли участие 16 титулованных спортсменов. Среди них – представители России, Таджикистана, Армении, Казахстана, Молдовы, Болгарии, Узбекистана и Кыргызстана.

«С каждым годом турнир по самбо в Дзержинске набирает обороты. Сегодня участников особенно впечатлили мастер-классы и зрелищные поединки от чемпионов. Благодаря мастерам своего дела, положившим начало занятиям самбо, за 60 лет в нашем городе воспитано немало юношей и девушек, завоевавших золото и серебро на чемпионатах мира и Европы, других соревнованиях. А у наших юных спортсменов ещё всё впереди!», - сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Город не в первый раз принимает лучших самбистов России и мира

Самым захватывающим моментом встречи стал специальный международный поединок по правилам боевого самбо, в котором сошлись призер Кубка России 2021 года, нижегородец Магомед Тучалов и действующий чемпион мира по боевому самбо из Камеруна Джанту Нана Максвелл.

«Наш турнир существует уже 26 лет – ровно столько с нами нет дзержинского самбиста, чемпиона Европы и просто хорошего друга Владимира Куликова. И с каждым годом турнир становится ярче и зрелищнее, расширяет географию участников и приобретает новые масштабы. Все это – наша общая память о Володе, который сам очень мечтал провести соревнования такого формата. Благодаря мощной поддержке спортсменов, спонсоров и партнеров мы, его друзья, имеем возможность каждый год воплощать его мечту в реальность. Спасибо!» - сказал Президент Федерации самбо Нижегородской области Андрей Барынкин.

Прямая трансляция турнир по самбо памяти Владимира Куликова «VLADIMIR: Sambo. Champion’s battle» была организована в официальной группе Федерации самбо Нижегородской области в социальной сети ВКонтакте, а также в группе администрации города Дзержинска. В настоящее время она доступна здесь.