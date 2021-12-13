Снегопад и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 13 декабря

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде прогнозируется существенное ухудшение дорожных условий – и все из-за снегопада и гололеда. Соответствующее предупреждение выпустило УГИБДД по Нижегородской области.

- Нижегородская Госавтоинспекция предупреждает о возможных осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением снега, - предупредили в ведомстве.

Также понижение температуры может вызвать появление наледи на проезжей части. Кроме того, в ближайшее время может быть ограничена видимость на дорогах.

- Снегопад и гололед значительно осложняют дорожные условия, - говорится в ведомстве. – В это время повышается вероятность возникновения аварий. В связи с этим мы рекомендуем водителям быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.