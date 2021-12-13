Открытые платные парковки станут бесплатными в новогодние праздники

Нижегородцы смогут бесплатно оставлять свои автомобили на платных парковках областного центра в новогодние праздники, сообщает администрация города.

- В соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города бесплатное пользование открытыми парковочными зонами предусмотрено: в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в период с 20:00 до 8:00 в будни, - говорится в информационном сообщении.

В мэрии также уточнили, что это касается исключительно парковок открытого типа. Закрытые платные парковки продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, что для жителей близлежащих домов парковки остаются бесплатными, но для этого необходимо получить резидентское разрешение. О том, как получить это разрешение, читайте в материале «КП-Нижний Новгород».