Пособия на 127 млн рублей дополнительно выплатят нижегородским семьям с детьми

В нашем регионе размер выплат составляет от 5515 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

127 млн рублей дополнительно направят для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 33,2 млн рублей будет выделено из регионального бюджета, а 94,6 млн рублей – из федерального. По данным минсоцполитики региона, в этом году семьям с детьми выплатили уже 5,2 млрд пособий.

- За год нижегородцы подали более 104 тыс. соответствующих заявлений, в том числе 87 тыс. - через портал Госуслуги, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году действуют новые правила предоставления выплат. В частности, учитываются доход семьи и финансовая обеспеченность. Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В нашем регионе это 5515 рублей, 8273,25 рубля или 11031 рубль.